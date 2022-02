Tre autoreti in meno di un tempo di gioco: è la poco piacevole "impresa" riuscita a Meikayla Moore, difensore della nazionale femminile di calcio della Nuova Zelanda. Nella partita contro gli Usa, valida per la settima edizione della She Believes Cup, la Moore ha infilato per tre volte il suo portiere in 31 minuti. Una giornata da dimenticare, maturata in occasione della 50esima presenza in nazionale della 26enne.