Svizzera ko, l'Italia fa un passo verso i Mondiali

La Nazionale femminile fa un passo importante verso i Mondiali del 2023: sconfitta la Svizzera con la rete all'83' su calcio di punizione di Cristiana Girelli e conquistata la prima posizione del girone G. Le azzurre del ct Milena Bertolini scavalcano infatti proprio le elvetiche in testa alla classifica salendo a 21 punti (+2 sulla Svizzera) e ipotecando il pass diretto per i Mondiali, in programma, in Australia e Nuova Zelanda senza dover passare dai play off. Prossimi appuntamenti il 2 settembre contro la Moldavia e il 6 settembre contro la Romania.