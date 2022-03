Entusiasmo alle stelle per il ritorno dei quarti di finale di Women's Champions League. Nel 'clasico' tra Barcellona e Real Madrid presenti 91.553 tifosi al Camp Nou. Le catalane si sono imposte per 5-2 dopo aver vinto 3-1 all'andata. Non poteva mancare il gol di Alexia Putellas, vincitrice del Pallone d'Oro femminile 2021