Champions femminile al Lione, battuto 3-1 il Barça

L'Olympique Lione torna campione d'Europa a due anni dall'ultima volta. Le francesi conquistano l'ottava Champions League femminile della loro storia superando per 3-1 il Barcellona, club vincitore della scorsa edizione, nella finale giocata allo Juventus Stadium di Torino davanti a 35mila spettatori. Partita indirizzata già al sesto minuto grazie al gran destro dlla distanza di Amandine Henry, che vale il vantaggio per il Lione. La squadra allenata da Sonia Bompastor arriva al raddoppio a metà frazione grazie ad Ada Hegerberg: la centravanti norvegese stacca bene in tuffo su invito dalla sinistra di Bacha per il 2-0. Al 33' arriva invece il tris: merito di un'azione insistita delle francesi, con Hegerberg che crossa al centro e pesca Macario, che sola in area firma il 3-0. Gara chiusa solo in parte, perchè Putellas, Pallone d'Oro in carica, trova la rete per il Barcellona prima della fine del primo tempo: al 41' interviene su un assist dalla destra di Hansen e batte la Endler per il 3-1. Nel secondo tempo non servirà la reazione del Barcellona, con il Lione che controllerà la partita fino al fischio finale. Le francesi staccano tutte nell'albo d'oro della Champions femminile, con otto successi su 10 finali.