Bertolini: "Francia favorita, esordio difficile"

Dopo due settimane di ritiro ad Appiano Gentile, le ragazze di Milena Bertolini hanno iniziato oggi i cinque giorni di allenamento in programma a Coverciano in vista del 4 luglio, quando le Azzurre partiranno per l’Inghilterra. L’Europeo - da vivere sui canali Sky Sport- è davvero vicino. 30 le giocatrici convocate dalla Ct Milena Bertolini che oggi ha fatto un punto a meno di un mese dall’esordio dell’Italia contro la Francia del 10 luglio. Partendo dal passato per arrivare al presente di questa Nazionale. “Dal 2019 a oggi sono cambiate diverse cose, le giocatrici sono diventate più esperte. Ma come allora c’è grande entusiasmo e grande dedizione e impegno negli allenamenti. La qualità delle giocatrici si sta alzando e lo vediamo anche nelle Nazionali giovanili. Rispetto a 3-4 anni fa la crescita è incredibile e questo è merito del lavoro che stanno svolgendo i club come si è visto anche nella finale Primavera. La qualità di tutto il movimento così si sta alzando ulteriormente, ma dobbiamo ancora crescere. Siamo in una fascia media, dobbiamo fare un passo avanti verso il top. Sono curiosa di vedere il livello della nostra Nazionale quando cominceranno le gare importanti perché vedo le ragazze lavorare tantissimo per arrivare al top. Sarà una competizione importante”