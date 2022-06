In vista degli Europei (evento in programma dal 6 al 31 luglio, che potrete seguire su Sky Sport), Barbara Bonansea da Coverciano non nasconde la fiducia sulla nazionale azzurra: "Ritrovare il gruppo mi ha ridato un po' di freschezza dopo una stagione lunghissima. Io gioco sempre per vincere. Ci stiamo preparando al meglio per arrivare fino in fondo. Io ci credo. Le favorite? La Svezia e l'Inghilterra, che gioca in casa. La sorpresa? Speriamo di essere noi quella più grande". IL VIDEO DELL'INTERVISTA