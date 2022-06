Flaminia Simonetti è già felice così: "Una chiamata inaspettata, non pensavo di arrivare fino a qui", mentre per il difensore della Roma è un sogno che si avvera: "Tre anni fa ero andata a vedere l'Italia come tifosa. Essere qua adesso è davvero una grande emozione"

SABATINO E DURANTE: "NON TEMIAMO NESSUNO". VIDEO