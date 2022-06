Euro, Sabatino e Durante: "Non temiamo nessuno"

Portiere ed attaccante puntano in alto all'Europeo sempre più vicino. La top scorer dell’ultima Serie A: “Anche l’Italia tra le squadre che possono arrivare in fondo al torneo”

Portiere ed attaccante. A Coverciano continua il lavoro delle Azzurre in vista dell'Europeo e oggi a parlare del futuro dell'Italia sono Daniela Sabatino, attaccante della Fiorentina, capocannoniere della Serie A e Francesca Durante, portiere dell'Inter. Il 10 luglio è vicino, la Francia è vicina. "E'un bel girone- esordisce Sabatino, capocannoniera dell’ultima Serie A femminile appena conclusa con 15 centri in 22 partite disputate- e le francesi lottano per vincere l’Europeo, ma c’è anche l’Italia e anche loro devono aver paura di noi. Dobbiamo solo pensare a noi stesse e cercare di andare in Inghilterra per lasciare il segno. Favorite ce ne sono tante, ma c'è anche l’Italia: abbiamo disputato un ottimo Modiale e quindi adesso iniziano a temerci. Ma noi dobbiamo pensare una partita per volta"