Azzurre contro Spagna, ultimo test prima di Euro

Amichevole sì, ma un test importantissimo per capire chi sono le Azzurre. La sfida contro la Spagna a Castel di Sangro saranno gli ultimi 90’ minuti prima della partenza verso l’Inghilterra e soprattutto prima dell’esordio -difficilissimo- con la Francia all’Europeo. Novanta minuti, insomma, con uno sguardo al futuro ed alle ambizioni del gruppo di Milena Bertolini contro una delle favorite per l’Europeo, pieno zeppo di individualità tecniche straordinarie. "Cerco sempre di giocare con squadre forti- spiega il Ct a Sky Sport- perchè serve per crescere e migliorare. Incontriamo una squadra di fascia top e sarà importante per capire a che punto siamo".