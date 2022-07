Calcio femminile

12 le edizioni degli Europei femminili: la prima, disputata tra il 1982 e il 1984 con doppia finale Svezia-Inghilterra. Ad uscire vincitrici furono le svedesi, che si imposero 4-3 ai rigori. Al termine dell'edizione 1989 le tedesche hanno conquistato il primo titolo: ad oggi sono la nazionale con più trofei conquistati, ben 8. Seguono la Norvegia con 2 vittorie, Svezia e Olanda con una. Le olandesi hanno conquistato l’ultima edizione, disputata nel 2017. Per l’Italia due secondi posti, ottenuti nel 1993 e nel 1997

1984, SVEZIA - Anche se una Coppa Femminile delle Nazioni Femminile Europea era stata organizzata in Italia nel 1969 e nel 1979, il primo trofeo UEFA si svolge tra il 1982 ed il 1984. Il torneo vede impegnate 16 squadre . La vittoria è andata alla Svezia che ha battuto l 'Inghilterra ai rigori per 4-3 (tiro decisivo di Pia Sundhage - nella foto- attuale Ct del Brasile femminile)

1987, NORVEGIA - La fase finale si tiene in Norvegia, a marzo. Il torneo fu vinto dalla squadra ospitante che superò in finale la Svezia, campione uscente, per 2-1 grazie alla doppietta di Trude Stendal (nella foto)