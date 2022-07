Euro 2022, Azzurre in crescita contro la Spagna: ora si sogna

27 giorni di ritiro. 27 giorni insieme per preparare l’appuntamento con l’Europeo in Inghilterra. Da lunedì, giorno della partenza, non si potrà davvero più sbagliare nulla anche perché il 10 luglio, l’esordio con la Francia è già da brividi. Le ragazze sono cresciute in personalità, esperienza e tecnica. Molte, grazie ai club, hanno giocato partite importanti a livello di Champions League e questo le aiuterà certamente nel confronto con le altre big d’Europa.

Questa crescita si è vista anche nell’amichevole contro la Spagna, una delle candidate alla vittoria finale dell’Europeo. Abbiamo sofferto (era normale) ma abbiamo capito che la nostra difesa ci sa fare anche contro delle fuoriclasse, compresa Laura Giuliani. Che Caruso e Giugliano sono mente e gambe del centrocampo e che gli esterni macinano chilometri come non mai. Manca ancora un po' di brillantezza fisica e di lucidità sotto porta ma da Girelli e Bonansea il colpo è sempre dietro l’angolo.

Azzurre all'Europeo: sogni e obiettivi

Al Mondiale 2019 abbiamo stupito tutti. All’Europeo adesso siamo chiamati quantomeno a riconfermarci con l’obiettivo minimo di passare il girone (come non riuscì nel 2017) e dunque affermarci tra le prime otto nazionali europee con margini di crescita importanti da parte di tutto il movimento, specialmente dopo aver guadagnato lo status del professionismo. E poi? Poi proveremo a sognare, come abbiamo fatto lo scorso anno con l’Italia maschile. Adesso, dunque, non rimane che chiudere le valigie e volare in Inghilterra. Una valigia con alcune certezze, qualche cosa da sistemare e un po’ di spazio. Per i sogni.