Europei femminili, la partita di oggi su Sky

Solo una partita nel secondo giorno dell'Europeo femminile: in campo la Norvegia- che ha già vinto il torneo per ben due volte- e l'Irlanda del Nord. Appuntamento alle 21 live su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Secondo giorno dell’Europeo femminile. In campo e su Sky la Norvegia e l’Irlanda del Nord, match del gruppo A (in cui sono inserite anche Inghilterra ed Austria. La Norvegia, forte dell’11^ posto nel ranking FIFA ha vinto ben due campionati europei nel 1987 e nel 1993. Ma non solo: per le norvegesi anche un Mondiale, un'Olimpiade e cinque Algarve Cup. E’ l'unica nazionale europea di calcio femminile, insieme alla Germania, ad aver vinto almeno una volta l'Europeo, il Mondiale e l'Olimpiade. Gran parte dei successi sono stati ottenuti tra la fine degli anni ottanta e gli inizi degli anni duemila.

La stella norvegese è Ada Hegerberg Miglior marcatrice di tutti i tempi di Women's Champions League con 59 gol Hegerberg è considerata tra le più forti calciatrici di sempre e ha vinto 6 volte la più importante competizione per club del mondo. Prima di tornare in campo a ottobre, la Hegerberg è stata fuori per oltre 20 mesi per un infortunio al legamento crociato. Non giocava con la Norvegia dalla sfortunata edizione del 2017 dell'Europeo.

Per l'Irlanda del Nord solo un 47^posto nel ranking FIFA, ma la sfida è da giocare sul campo: stasera alle ore 21, su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251 con la telecronaca di Davide Polizzi. Giovedì 7 luglio Ore 21: Norvegia-Irlanda del Nord (Telecronaca di Davide Polizzi) su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite dell’Europeo Una copertura speciale quella che Sky metterà in campo fino al 31 luglio per seguire tutte le partite del Campionato Europeo femminile di calcio (live su Sky Sport Football, Sky Sport Uno, con le semifinali e la finale anche su Sky Sport 4K, e in streaming su NOW), con studi e approfondimenti pre e post match, e con un occhio di riguardo alle Azzurre.