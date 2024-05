Il capitano dell'Inter è stato ospite a Che tempo che fa. Tanti i temi trattati dal futuro con i nerazzurri ("Voglio rinnovare") alla vittoria dello scudetto: "Vincere la seconda stella in casa del Milan è stato meraviglioso, non era mai successo"

" La mia volontà è quella di rinnovare con l'Inter ". Lautaro Martinez ha parlato del suo futuro a Che tempo che fa, ribadendo il suo desiderio di restare a Milano: "Sono arrivato qui e tutta la gente mi ha trattato in maniera speciale . Chi lavora nel club e anche i tifosi. Mi hanno aiutato e sono grato di tutto questo. Nel calcio non si sa mai cosa succede però io sono sicuro che all'Inter sto benissimo". Sul prossimo obiettivo: "Manca solo la Champions League" .

Con i suoi 23 gol in campionato, Lautaro è stato uno dei principali protagonisti dello scudetto dell'Inter. Un traguardo che i nerazzurri inseguivano dal 2021 e che hanno raggiunto battendo il Milan: "Nel momento in cui si facevano i calcoli per la vittoria, la data del derby è diventata speciale. Vincere la seconda stella a casa loro è stato meraviglioso, non era mai successo . Siamo nella storia di questo grande club". Una rivincita dopo il titolo sfumato nel 2022: "Due anni fa eravamo vicini, quest'anno il principale obiettivo era vincere la seconda stella . Abbiamo lavorato e sofferto tantissimo. Dopo tanti sforzi e sacrifici ce l'abbiamo fatta".

"Milito mi ha dato una grande mano, Messi è un amico"

La storia tra Lautaro Martinez e l'Inter è nata nel 2018, quando i nerazzurri lo hanno prelevato dal Racing Club. A spingere il toro verso Milano è stato Diego Milito, eroe del triplete nel 2010 ed ex attaccante proprio del club argentino: "Quando ho esordito con il Racing sono entrato al suo posto. E' una foto che rimane sempre nel cuore, lui è una persona che mi ha dato una grande mano. Quando sono arrivato all'Inter ho chiesto a Piero Ausilio di prendere il 10. Mi hanno detto di pensarci un attimo, poi me lo hanno dato". Lautaro ha potuto condividere lo spogliatoio e imparare in nazionale anche da Lionel Messi: "Siamo amici e compgni. Stiamo parlando di un calciatore che ha segnato un'epoca. In allenamento sembra di giocare a un altro sport. Si inventa cose che non hai mai visto".