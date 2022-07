Che rimonta del Portogallo: 2-2 con la Svizzera

Prima e spettacolare gara, la prima del Gruppo C tra Portogallo e Svizzera gioca a Wigan. Parte subito forte la Svizzerache in cinque minuti sembra indirizzare immediatamente la gara con le reti di Sow e Kiwich. Al 2', dopo un rimpallo al limite dell’area portoghese, Sow calcia potentemente trovando l’angolo basso alla destra di Pereira. Passano appena 3' e arriva il raddoppio svizzero: punizione dalla sinistra di Bachmann per il colpo di testa vincente sul secondo palo di Kiwich. Il Portogallo accusa il doppio colpo e fatica a rispondere e sembra in totale balia dell'avversario. La prima vera occasione delle portoghesi arriva alla fine del primo tempo: calcio d’angolo dalla sinistra di Ana Borges per il tacco al volo di Diana Silva. Il tentativo spettacolare dell’attaccante finisce di poco sopra la traversa.



Nella ripresa il Portogallo si scuote, ritrova un po' di brillantezza e vivacità. Al 58′ il Portogallo accorcia: calcio d’angolo dalla sinistra di Borges per il colpo di testa a centro area di Diana Gomes. La squadra di Neto riprende coraggio e capisce che può trovare il pareggio. Al 65′ arriva il 2-2: cross splendido dalla destra di Tatiana Pinto per l’inserimento sul primo palo di Jessica Silva che brucia Calligaris e realizza il gol del pari. Nel finale il Portogallo colpisce anche il palo con Telma Encarnação. Ma la gara termina in parità.