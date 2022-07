Oggi su Sky Portogallo-Svizzera e Olanda-Svezia

Esordio del gruppo C nella quarta giornata degli Europei. In campo alle 18 Portogallo e Svizzera, mentre alle 21 da non perdere la prima delle campionesse in carica dell’Olanda contro la Svezia. Entrambi i match in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Oggi scende in campo il gruppo C. Primo match da seguire è quello tra il Portogallo e la Svizzera , in diretta alle ore 18 su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251 (telecronaca di Davide Polizzi). Si affrontano Al Leigh Sports Village (Wigan & Leigh), appena fuori Manchester. Per entrambe le Nazionali si tratta della seconda partecipazione ad un Europeo.

Attesa per il debutto delle campionesse in carica

Campionesse d'Europa in carica e vice campionesse del Mondo, le olandesi allenate da Mark Parsons faranno di tutto per riconfermarsi anche in questa edizione. L’Olanda è al 4^ posto del ranking Fifa e al nono di quello Uefa. In Inghilterra sarà la quarta apparizione ad un Europeo femminile. Per la Svezia allenata ora da Peter Gerhardsson una vittoria all'Europeo del 1984 ed i quarti di finale nell'edizione del 2017. Occupa il secondo posto del ranking Fifa ed è quinta in quello Uefa. Appuntamento da non perdere alle ore 21 in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Telecronaca di Gaia Brunelli e commento di Martina Angelini,