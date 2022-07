Gama: "Con la Francia sarà dura, ma siamo pronte"

Il capitano delle Azzurre, Sara Gama, parla alla vigilia della sfida alla Francia nella gara d'esordio agli Europei femminili: "Ci aspetta una gara dura ma non si gioca a questi livelli senza sacrificio. Metteremo in campo il nostro gioco e cercheremo di divertirci per provare ad andare avanti"

Sale la tensione in casa Azzurra in vista dell'esordio degli Europei femminili. A parlare è il capitano dell'Italia, Sara Gama: "Ogni esordio è diverso, è emozionante come sempre perché rappresentiamo il nostro Paese - dice - Abbiamo lavorato tanto, si sente la tensione salire e dobbiamo avere quella giusta per esprimerci al meglio e mettere in campo tutto ciò su cui abbiamo lavorato". Da ex giocatrice del PSG la Gama conosce molto bene le avversarie: "Loro hanno hanno grandi individualità, sono molto forti davanti ma anche negli altri reparti - spiega - Hanno fisicità ma noi abbiamo lavorato sulle nostre basi e su ciò che sappiamo fare".

"Non si gioca a questi livelli senza sacrificio"

Si prospetta una gara dura: "Non esiste giocare a questi livelli senza sacrificio, affrontiamo la terza nel ranking e quindi conosciamo la loro forza ma noi dobbiamo essere umili, consapevoli e mettere in campo le nostre cose - conclude - Cosa dirò alla squadra? Da capitano non vado tanto di parole ma basta guardarsi e poi quando si condivide così tanto tempo insieme si creano relazioni e intese che vanno oltre le parole, non ci sarà molto da dire ma solo cercare di divertirsi e pensare a fare il meglio possibile per provare ad andare avanti".