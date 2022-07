E' terminata l'attesa per l'esordio dell'Italia agli Europei femminili. La Nazionale del Ct Bertolini affronta un'avversaria ostica come la Francia. In campo Bergamaschi nel tridente con Bonansea e Girelli. Recuperata Gama. Diacre preferisce Diani a Malard, Katoto al centro dell'attacco. Diretta su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e in streaming su NOW alle 21. disponibile su Sky Go, anche in HD