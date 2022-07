Bertolini: "Occorre ripartire dal secondo tempo"

Nonostante la dura sconfitta nella gara d'esordio degli Europei femminili, la Ct Milena Bertolini prova a vedere il bicchiere mezzo pieno dopo il 5-1 subito dalla Francia: " Dobbiamo ripartire dall'approccio avuto nel secondo tempo , la palla gol che ci è capitata ad inizio partita con Bonansea ci ha illuso che la sfida potesse essere giocata alla pari - dice - Non siamo sullo stesso livello della Francia sia dal punto di vista fisico che sotto il profilo dell'intensità: ci siamo fatte trovare troppo larghe e messe male, non eravamo collegate tra i reparti. Nel secondo tempo, le ragazze sono state brave e hanno avuto l'atteggiamento giusto ". Sull'interpretazione tattica: "Ci sono state due partite in una - spiega - La Francia è rientrata in campo dopo l'intervallo sul 5-0, dunque con un atteggiamento diverso: noi abbiamo sbagliato perché ci siamo allungate troppo e abbiamo forzato troppo le giocate quando avevamo il possesso del pallone. Non volevamo costruire dal basso perché loro aggrediscono molto forte".

"La Francia è devastante fisicamente"

La Bertolini non crede che la sua squadra abbia giocato una gara sottotono: "No, le giocatrici francesi sono devastanti fisicamente e sapevamo che nell'uno contro uno avremmo potuto avere qualche difficoltà. Nel momento in cui ci siamo allungate, non riuscivamo a leggere le palle scoperte: non siamo riuscite a riempire l'area per prendere i loro cross bassi. Avevamo preparato delle cose che però non siamo riusciti a fare".