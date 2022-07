La Danimarca spera ancora: Finlandia ko 1-0

La Danimarca mantiene vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale degli Europei femminili grazie al successo sulla Finlandia. le danesi conquistano i tre punti grazie alla rete di Harder al 72'. Finlandesi praticamente eliminate. Alle 21 in campo Germania e Spagna per la qualificazione al prossimo turno. Diretta su Sky Sport Football, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW Tv alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD