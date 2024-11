Daniele De Rossi l’ha sempre indicato come il suo idolo calcistico: adesso che sa che non riesce a mangiare gli spaghetti… forse lo sarà anche di più. E così il rude Roy Keane, dominatore del centrocampo del Manchester United e incubo di ogni avversario che bazzicasse dalle sue parti, per una volta è diventato il bersaglio delle prese in giro dell’intera tavolata. È successo a Roma, dove il podcast “The Overlap on Tour” (curato proprio da Roy Keane, insieme agli ex compagni Gary Neville, Ian Wright e Jamie Carragher) faceva tappa per uno dei suoi episodi. A fare gli onori di casa Daniele De Rossi: compagnia riunita a tavola in un locale della Capitale e spaghetti per tutti. E qui arriva il bello: perché Keane, armato di forchetta e – purtoppo – anche coltello, inizia a tagliare la sua pasta, sotto lo sguardo inorridito di un Ian Wright che cerca inutilmente di catturarne l’attenzione con lo sguardo per avvisarlo che non sia quello il modo di mangiare gli spaghetti. Tutto inutile: Kean è così concentrato sul suo “lavoro” che Wright deve ammonirlo ad alta voce. Solo a quel punto Daniele De Rossi – che per rispetto nei confronti del suo mito aveva fatto finta di nulla – commenta: “Un idolo! Un idolo! Taglia gli spaghetti!”. Tra le risate generali, Keane riesce a prenderla con filosofia e chiede all’amico: “Perché non mi hai detto come mangiare la pasta?”. E Wright: “Non immaginavo proprio che avresti fatto una cosa del genere!”.