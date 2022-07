Oggi Danimarca-Finlandia e Germania-Spagna

Seconda giornata per il gruppo B con due partite: alle 18 Danimarca-Finlandia, mentre alle 21 da non perdere il big match tra Germania-Spagna. Entrambe le partite in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Alle 18 le prime a scendere in campo sono Danimarca e Finlandia (live su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251, telecronaca di Federico Botti). Due nette sconfitte all'esordio per Finlandia (4 gol incassati, uno fatto) e Danimarca (poker delle tedesche). Difficile per entrambe il passaggio ai quarti.

Alle 21 la super sfida Germania-Spagna

Dopo un esordio relativamente semplice per le due nazionali che puntano in alto arriva già una sfida decisiva. La Germania vuole arrivare in alto. Per provare ad aggiungere un trofeo al suo palmares già da record. Ma la Spagna non vuole essere da meno. Allora da non perdere stasera alle 21 il big match in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Telecronaca di Gaia Brunelli e commento di Martina Angelini. Si gioca al Brentford Community Stadium di Londra.