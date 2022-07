Bertolini: "Rivisto la mia squadra. Ora il Belgio"

Felice della prestazione delle sue ragazze, Milena Bertolini, che commenta il pareggio con l'Islanda che lascia intatte le speranze di qualificazione ai quarti di finale: "Col Belgio bisogna vincere ma oggi ho rivisto le mie ragazze. Siamo un gruppo unito e consapevole. Bonansea? Una strategia pensata" RISULTATI E CLASSIFICHE DI TUTTI I GIRONI Condividi

C'è soddisfazione nelle parole di Milena Bertolini dopo la gara pareggiata dall'Italia contro l'Islanda con il palo di Bonansea che ha negato alle Azzurre la vittoria: "Per tutta la partita ho rivisto le mie ragazze - ha detto a fine gara - Non dimentichiamoci che subire un gol a freddo, dopo la partita con la Francia, non è facile. Bene quelle che hanno giocato nel primo tempo e che hanno lavorato per coloro che sono entrate nel secondo tempo".

"Siamo un gruppo unito e consapevole" leggi anche Italia-Islanda 1-1, cronaca e tabellino Nella ripresa, anche i cambi, hanno dato brillantezza all'Italia che con Bergamaschi è riuscita a trovare il pareggio: "Noi allenatori siamo così. Quando perdi le scelte sono tutte sbagliate, quando pareggi o vinci sono buone - dice ancora - Abbiamo un gruppo di 23 giocatrici, c’è chi sta meglio a livello mentale e chi fisico. Le scelte iniziali sono state fatte in base a quello che fanno vedere in allenamento e in base anche alle caratteristiche della squadra avversaria che oggi aveva una grande fisicità. Non avevo dubbi su le ragazze che sono subentrate; siamo un gruppo unito e consapevole".