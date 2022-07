Dopo la pesante sconfitta nella gara d'esordio contro la Francia (5-1), l'Italia va a caccia del riscatto contro l'Islanda per poter continuare a sperare nella qualificazione ai quarti di finale degli Europei. La Bertolini cambia qualcosa, in campo Piemonte dal 1' in coppia con Giacinti, Bergamaschi sulla corsia di destra. Diretta su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD