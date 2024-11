Buone notizie per Paulo Fonseca e per il Milan che si ritrova con l'organico al completo, dopo la sosta per gli impegni con le Nazionali, per affrontare la Juventus. Ci sarà Morata dal primo minuto, dopo il forfait di Cagliari e ci saranno sia Leao che Pulisic, entrambi a segno rispettivamente con Portogallo e Stati Uniti. A disposizione anche Chukwueze, rientrato dagli impegni con la Nigeria dove anche lui è andato in gol