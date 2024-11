Calhanoglu rientrerà oggi in Italia, dove giovedì 21 novembre svolgerà nuovi controlli dopo l'infortunio durante Turchia-Galles (problema muscolare all'adduttore della coscia sinistra). Il turco non è andato neanche in panchina nell'ultimo match di Nations League contro il Montenegro, ma è rimasto comunque vicino ai suoi compagni di Nazionale. Resta da capire se potrà giocare sabato contro il Verona, Inzaghi ha già pronte tre alternative: Asllani, Barella o Zielinski CALHANOGLU: "SPERO DI GIOCARE CONTRO IL VERONA"

È il giorno del ritorno di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è atteso in Italia dopo gli impegni con la Nazionale. Giovedì 21 novembre verrà sottoposto a nuovi controlli per chiarire definitivamente le sue condizioni in vista dei prossimi impegni dell’Inter: la squadra di Inzaghi dovrà affrontare il Verona in trasferta sabato 23 novembre, mentre martedì 26 novembre ospiterà il Lipsia a San Siro per la quinta giornata della Champions League. Resta da capire se il turco sarà in grado di scendere in campo già questo sabato.

L'infortunio durante Turchia-Galles Calhanoglu ha rimediato un risentimento muscolare sabato 16 novembre durante il match di Nations League tra Turchia e Galles. Il centrocampista è uscito all’intervallo per evitare rischi: "Ho sentito pizzicare", ha dichiarato subito dopo la partita. Non sembra trattarsi di un infortunio grave dopo i primi esami svolti con la Nazionale: la zona interessata è quella dell'adduttore della coscia sinistra, problema non nuovo per Calha, considerando l'elongazione all'adduttore della stessa coscia riportata lo scorso 20 ottobre durante Roma-Inter. Il giocatore comunque è rimasto in ritiro con la Turchia, per restare vicino alla squadra in vista del match contro il Montenegro. "Non è una situazione molto grave. Non ho dolore. Spero di scendere in campo nella partita con il Verona", ha detto il giocatore dell’Inter. La Turchia ha perso 3-1 contro il Montenegro, Calhanoglu non è andato neanche in panchina. Adesso è pronto per tornare ad Appiano.