Tris della Germania, la Spagna vola ai quarti

FINLANDIA-GERMANIA 0-3

40' Kleinherne, 48' Popp, 63' Anyomi

FINLANDIA (4-4-2): Talaslahti; Heroum, Pikkujaemsae, Kuikka, Koivisto (46' Auvinen); Engman (71' Ahtinen), Alanen, Summanen (65' Sainio), Kollanen (66' Oling); Saellstroem (81' Rantanen), Kemppi. Allenatore: Signeul.

GERMANIA (4-3-3): Frohms; Gwinn (46' Anyomi), Doorsoun, Hegering (48' Hendrich), Kleinherne; Daebritz, Lattwein, Dallmann (77' Freigang); Huth (64' Wassmuth), Popp, Buehl (64' Brand). Allenatore: Voss-Tecklenburg.

Terza vittoria consecutiva per la Germania, che già certa della qualificazione ai quarti di finale dell'Europeo, blinda il primo posto nel gruppo B con netto 3-0 alla Finlandia. Termina così l'avventura della competizione per le ragazze di Anna Signeul, che hanno chiuso la fase a gironi con zero punti. A sbloccare il risultato ci pensa Sophia Kleinherne che al 40' con un colpo di testa su assist di Gwinn realizza la rete dell'1-0. Stesso copione anche per la rete del raddoppio, arrivata al 48', con Popp che la mette alle spalle di Talaslahti su assist di Hendrich. Al 63' la Germania cala il tris con Anyomi, che con un preciso destro la infila nell'angolo alla destra del portiere.