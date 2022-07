Ultima e decisiva gara del gruppo D degli Europei femminili. L'Italia affronta il Belgio con un solo risultato a disposizione: la vittoria. Milena Bertolini deve fare a meno di Gama non al meglio, gioca Bartoli. Bonansea dietro Girelli, Giugliano a sinistra. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e su NOW Tv alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD. In campo anche Islanda-Francia a Rotherham in diretta su Sky Sport 253 e su NOW. Su Sky Sport Football c'è Diretta Gol