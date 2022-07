Germania in festa: 2-0 all'Austria ed è semifinale

La Germania è la seconda semifinalista ai campionati Europei femminili. La squadra di Voss-Tecklenburg ha battuto 2-0 l'Austria. Al Brentford Community Stadium le tedesche sono passate in vantaggio nel primo tempo al 25' grazie a Mogull. Nella ripresa, l'Austria ha provato a rimettere in piedi il match ma ormai sbilanciata in avanti ha subito il raddoppio al 90' da Popp. La Germania affronterà la vincente di Francia-Olanda

GERMANIA-AUSTRIA 2-0

25' Magull, 85' Popp



GERMANIA (4-3-3): Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch; Magull (64' Dallmann), Oberdorf, Daebritz (64' Lattwein); Huth, Popp, Buhel (83' Brand). All. Voss-Tecklenburg

AUSTRIA (4-1-4-1): Zinsberger; Wienroither, Wenninger, Georgieva, Hanshaw; Puntigam (81' Hobinger); Hickelsberger-Fuller (72' Naschenweng), Zadrazil, Feiersinger, Dunst; Billa (86' Makas). All. Fuhrmann

Ammoniti: Hanshaw, Daebritz, Dunst, Naschenweng

Dopo l'Inghilterra, anche la Germania rispetta il pronostico e vola in semifinale agli Europei femminili. Gara con emozioni meno ballerine rispetto alla sfida tra inglesi e Spagna ma non per questo meno intensa e ricca di qualità e buone giocate. La Germania fa valere oltre a uno straordinario tasso tecnico anche una notevole fisicità, parte forte e mette in difficoltà un'Austria che palleggia bene ma viene messa tenuta in scacco dalla forza delle tedesche. Al 25' la partita si sblocca: l'Austria perde palla e lascia partire in una transizione micidiale la Germania che con la talentuosa Magull non sbaglia e fa 1-0. La gara rimane in equilibrio ma sono ancora le tedesche ad avere la chance del raddoppio con Huth che vola sulla fascia, entra in area e calcia ma Zinsberger è brava a rimanere in piedi fino all'ultimo e chiudere bene lo specchio della porta.

Nella ripresa ci si attende la risposta dell'Austria ma la primissima azione pericolosa è ancora della Germania che dopo 17" dall'inizio del secondo tempo colpisce un palo con Gwinn. Al 52' invenzione di Dunst che prova a sorprendere Frohms con un pallonetto dalla lunga distanza con la palla che si stampa sulla traversa. L'Austria ci crede e continua a spingere sull'acceleratore ma la nazionale della Fuhrmann è particolarmente sfortunata quando anche Puntigam colpisce un palo dopo una conclusione dal limite dell'area. La Germania trema ma resiste e pian paino la veemenza delle austriache scema. Le tedesche vanno vicine al raddoppio con Buhel: altro palo. L'Austria è in debito di ossigeno, prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo ma si espone alle rapide ripartenze tedesche. Al 90' Popp chiude i conti sfruttando un errore Zinsberger per sancire il 2-0 che manda in semifinale la Germania. La prossima avversaria sarà la vincente di Francia-Olanda