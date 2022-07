In campo anche la rossonera Asllani

La Svezia, con in campo dal 1' anche la rossonera Asllani, è subito propositiva con Algedal, ma Evrard si difende e devia in corner. La nazionale scandinava ci riprova poi all'11' e al 14', quando Ilestedt colpisce di testa a botta sicura: super parata di Evrard. Al 25' il Var annulla un gol per fuorigioco a Blackstenius, mandata in porta da Asllani. Brividi Belgio prima dell'intervallo: Vanhaevermaet tira di destro e sfiora la porta avversaria. Nel secondo tempo, la Svezia ha diverse occasioni per chiudere la partita: al 71' Asllani colpisce di testa da ottima posizione. Due minuti dopo Evrard salva nuovamente il risultato, ma nulla può al 92', quando la Svezia segna e fa festa.