Europei femminili, semifinale Germania-Francia

Alle 21.00 Germania-Francia (su Sky Sport Football, Sky Sport Uno, e Sky Sport 4K, in streaming su NOW telecronaca di Davide Polizzi e Martina Angelini) si decide la seconda finalista. La Finale si giocherà poi a Wembley domenica 31 luglio alle 18.00

Appuntamento domenica a Wembley

Le due vincitrici delle semifinali si sfideranno a Wembley per la finale domenica 31 luglio dalle 18, sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Per tutti gli approfondimenti proseguono gli studi quotidiani pre e post partita condotti da Mario Giunta e da Margherita Cirillo. E poi le ultimissime su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sui social di Sky Sport.