Europei di nuoto, 58 gli Azzurri in acqua a Roma

E' formata da 34 maschi e 24 femmine la squadra che scenderà in vasca a Roma. Ecco la lista completa degli atleti che prenderanno parte alla 36^ edizione dei campionati europei di nuoto, in programma dall'11 al 17 agosto

58 atleti, sono quelli che “giocheranno” in casa, a Roma, ai prossimi Europei di nuoto in programma allo Stadio del Nuoto dall'11 al 17 agosto e da vivere in diretta su Sky Sport.

I convocati: 58 atleti, 34 maschi e 24 femmine. Tanti i giovanissimi leggi anche Presentati gli Europei di Roma: tutto LIVE su Sky La selezione- comunicata oggi dal direttore tecnico Cesare Butini- è formata da 58 atleti: 34 maschi e 24 femmine. Nella squadra femminile spiccano nove atlete nate dopo il 2000 tra cui le gemelle Antonietta e Noemi Cesarano, Antonella Crispino, Sofia Morini e Chiara Tarantino classe 2003. Altrettanti nel gruppo maschile. I più giovani sono Lorenzo Galossi del 2006 e Benedetta Pilato del 2005; rientra il capitano Fabio Scozzoli, che compirà 34 anni il 4 agosto. Presenti tutti i finalisti, nonché medagliati, alle Olimpiadi di Tokyo ed ai Mondiali di Budapest, a partire da Gregorio Paltrinieri, protagonista assoluto dello sport italiano.

Dt Butini: "Europeo in casa per guardare al futuro" "Nel comporre la squadra per i campionati europei abbiamo coniugato qualità a quantità", le parole del direttore tecnico Cesare Butini. "La struttura di base è rappresentata dagli atleti che hanno partecipato ai campionati mondiali di Budapest, cui sono stati aggiunti alcuni atleti che hanno preso parte ai Giochi del Mediterraneo di Orano e i qualificati ai campionati assoluti estivi disputati al centro federale di Ostia. L'europeo in casa ci dà anche l'opportunità di guardare al futuro, così abbiamo premiato alcuni atleti giovani con l'auspicio di velocizzarne il processo di crescita acquisendo esperienza internazionale in un ambiente carico di entusiasmo. La squadra sarà quindi composta da 58 elementi: 34 maschi e 24 ragazze. Riteniamo sia completa, in grado di confermarsi esempio di comportamento, di divertire e di emozionare"

La Nazionale maschile per gli Europei di Roma Domenico Acerenza (Fiamme Oro - CC Napoli) Alessandro Bori (Fiamme Gialle - In Sport) Federico Burdisso (Esercito - Aurelia Nuoto) Giacomo Carini (Fiamme Gialle - Vittorino da Feltre)

Andrea Castello (Esercito - Imolanuoto)

Thomas Ceccon (Fiamme Oro - Leosport)

Simone Cerasuolo (Fiamme Oro - Imolanuoto)

Matteo Ciampi (Esercito - Livorno Aquatics)

Piero Codia (Esercito - CC Aniene)

Luca De Tullio (Fiamme Oro - CC Aniene)

Marco De Tullio (CC Aniene)

Leonardo Deplano (CC Aniene)

Gabriele Detti (Esercito - In Sport)

Stefano Di Cola (Marina Militare - CC Aniene)

Luca Dotto (Carabinieri - Larus Nuoto)

Claudio Faraci (CC Aniene)

Manuel Frigo (Fiamme Oro - Team Veneto)

Lorenzo Galossi (CC Aniene)

Lorenzo Gargani (CUS Udine)

Michele Lamberti (Fiamme Gialle - GAM Brescia)

Nicolò Martinenghi (CC Aniene)

Pierandrea Matteazzi (Esercito - In Sport)

Filippo Megli (Carabinieri - RN Florentia)

Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN Torino)

Lorenzo Mora (Fiamme Rosse - Vigili Fuoco Modena)

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro - Coopernuoto)

Luca Pizzini (Carabinieri - IC Bentegodi)

Federico Poggio (Fiamme Azzurre - Imolanuoto)

Alberto Razzetti (Fiamme Gialle - Genova Nuoto My Sport)

Matteo Restivo (Carabinieri - RN Florentia)

Matteo Rivolta (Fiamme Oro - CC Aniene)

Fabio Scozzoli (Esercito - Imola Nuoto)

Simone Stefanì (Fiamme Oro - Time Limit)

Lorenzo Zazzeri (Esercito - RN Florentia)