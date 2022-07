Due gol di Popp, Francia ko: Germania in finale

Sarà la Germania a sfidare l'Inghilterra nella finale dei campionati Europei femminili. All'MK Stadium di Milton Keynes la formazione di Voss-Tecklendubg ha vinto 2-1 una gara equilibratissima al cospetto di avversario molto forte come la Francia. Tedesche in vantaggio al 40' con Popp. L'autorete di Frohms al 45' ha rimesso in gara le francesi. Al 76' ancora Popp ha realizzato la rete che vale un posto per il titolo

GERMANIA-FRANCIA 2-1

40’ e 76’ Popp (G), 45’ aut. Frohms



GERMANIA (4-3-3): Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering (dal 36' st Doorsoun), Rauch; Magull, Oberdorf, Dabritz, Huth (dal 46' st Wassmuth), Popp, Brand. Ct. Martina Voss-Tecklendubg

FRANCIA (4-3-3): Peyraud-Magnin; Karchaoui, Renard, Mbock Bathy, Perisset; Geyoro, Toletti (dal 35' st Sarr), Bilbault; D. Cascarino (dal 16' st Mateo), Malard (dal 1' st Bacha), Diani. Ct. Corinne Diacre

Ammoniti: Gwinn, Oberdorf, Toletti

Decisamente più equilibrata della prima semifinale (Inghilterra-Svezia 4-0), una gara avvincente, con un finale thrilling e un match risolto dalla potenza di Popp, autrice di una doppietta che manda la Germania in finale contro le inglesi padrone di casa. La talentuosissima Francia deve arrendersi alla solidità e al potere fisico delle tedesche che hanno fatto muro contro la velocità delle 'Bleuses' e hanno colpito quando ne hanno avuto l'occasione. Primo tempo di grande intensità, due modi di giocare completamente differenti, ma grande qualità in campo. Dopo una prima mezz'ora di schermaglie alternate a qualche buona occasione, è la Germania a passare in vantaggio. Huth pennella per Popp, il duetto targato Wolfsburg funziona e Peyraud-Magnin è battuta. La Francia non demorde, attacca a testa bassa e dopo 5', al 45' trova il pari grazie anche a una sfortunata deviazione all'interno della propria porta del portiere Frohms su conclusione di Diani.

Nella ripresa, la sensazione è che possa succedere di tutto e che entrambe le nazionali possano guadagnarsi l'accesso alla finale grazie a un colpo risolutore di qualche singola interprete. L'equilibrio la fa da padrone, le Ct cambiano qualcosa, a tratti il match si incattivisce e fioccano i cartellini. A un tratto sembra che il normale epilogo di questa gara sia la coda dei supplementari ma, ancora una volta, l'asse Huth-Popp funziona alla perfezione e arriva il secondo gol tedesco a poco meno di un quarto d'ora dal termine. La Francia accusa il colpo, con grande generosità tenta un forcing finale che non si traduce in pareggio. In finale ci va la Germania, sarà una grande sfida con l'Inghilterra.