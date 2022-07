Alexandra Popp va in conferenza coi baffi. VIDEO

L'attaccante della nazionale tedesca ha sorpreso i giornalisti presentandosi in conferenza stampa con i baffi finti. Il motivo? Data la sua bravura e il suo exploit all'Europeo (con una sua doppietta decisiva, la Germania si è qualificata per la finale contro l'Inghilterra) ha ricevuto molti complimenti in questi giorni. E c'è chi, sui social, ha scherzato sull'idea di una sua convocazione nella nazionale maschile. Lei ha risposto così: guarda il video