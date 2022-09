Italia-Romania, Bertolini: "Dipende tutto da noi"

Le azzurre si giocano la qualificazione a Ferrara contro la Romania: in caso di vittoria, l'Italia staccherebbe il pass per la rassegna in programma nell'estate 2023 in Australia e Nuova Zelanda. La CT Bertolini: "C'è un pizzico di tensione, non sarà una partita scontata". Girelli: "Trasformiamo la delusione degli Europei in energia positiva"

Un ultimo sforzo. È quello che serve all'Italia femminile di Milena Bertolini per raggiungere il traguardo della qualificazione ai Mondiali 2023, in programma il prossimo anno dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e Nuova Zelanda. Le azzurre hanno il proprio destino in mano nell'ultima sfida del girone di qualificazione contro la Romania, in programma martedì alle 18.30 allo stadio "Paolo Mazza" di Ferrara. In caso di vittoria, l'Italia sarebbe certa della qualificazione, ma potrebbe bastare anche un pareggio vista la migliore differenza reti rispetto alla Svizzera (+37 per le azzurre, +25 per le elvetiche) che dista due punti e giocherà contro la Moldavia. "Ci giochiamo tutto, la qualificazione dipende solo da noi e questa è la nota positiva - spiega la CT dell'Italia Milena Bertolini - C'è un pizzico di tensione, è normale. Non sarà una partita scontata". Nonostante la vittoria per 5-0 all'andata, infatti, il match contro la Romania non è da sottovalutare visto che le rumene sono reduci da tre vittorie consecutive e non perdono da febbraio.