Dominio Italia: 8-0 alla Moldavia, Mondiale vicino

Mondiale sempre più vicino per le azzurre allenate da Milena Bertolini che nella penultima gara del girone di qualificazione hanno battuto 8-0 la Moldavia allo stadio ‘Zimbru’ di Chișinău. Italia che si è presentata al match da prima nel girone G a +2 sulla Svizzera. Tanta pressione e occasioni ma nessun gol per le azzurre nei primi minuti di gioco, gara che invece si sblocca al 26’ con una bella conclusione in girata di Giugliano , che calcia di prima intenzione con un destro a incrociare che non lascia scampo a Munteanu e porta avanti le azzurre. La stessa Giugliano spreca dall’interno dell’area piccola il 2-0 concludendo con poca cattiveria dopo un errore del difensore avversario. Raddoppio che arriva al 32' dopo una serie di conclusioni sempre respinte sulla linea: il tocco decisivo è di Giacinti.

Dominio azzurro

vedi anche

Inghilterra regina d'Europa: 2-1 alla Germania

Le azzurre si sciolgono e dilagano: Caruso manda in rete da pochi passi dopo il palo colpito da Girelli di testa e al 38’ arriva il 3-0. Sempre Caruso ha l’occasionissima per il poker allo scadere del primo tempo, ma calcia alto da ottima posizione. A inizio ripresa altra grande chance per Giacinti, che da pochi passi non riesce a ribadire in rete. Poker azzurro che arriva al 60’ con una bella conclusione di Bonfantini che calcia al volo di destro sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il 5-0 porta ancora la firma di Arianna Caruso con un bel tiro a incrociare dall’interno dell’area al 64’; poco dopo, al 78’ arriva anche la tripletta personale e il 6-0. Ma l’Italia non si ferma: Giacinti sigla il 7-0 al minuto 82, mentre in pieno recupero arriva il poker personale per Caruso che realizza il definitivo 8-0.