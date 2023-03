roma

La Roma perde Rick Karsdorp per questo finale di stagione: l'olandese operato al menisco del ginocchio sinistro. Mourinho perde per un turno anche Cristante, Mancini e Ibanez (oltre a Kumbulla dal turno precedente). In totale 17 squalificati dal giudice sportivo dopo la 27^: due giornate a D'Ambrosio, una a Paredes e Marusic. Out tre dell'Udinese. Nessun provvedimento per il post-partita negli spogliatoi all'Olimpico. Ecco la situazione squadra per squadra tra squalificati, indisponibili e giocatori in dubbio