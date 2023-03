Sono 17 gli squalificati dal giudice sportivo dopo la 27^ giornata: due giornate a D'Ambrosio, una a Paredes e Marusic. Mourinho perde per un turno Cristante, Mancini e Ibanez (oltre a Kumbulla dal turno precedente), out in tre nell'Udinese. Nessun provvedimento per il post-partita negli spogliatoi all'Olimpico. Ecco la situazione squadra per squadra tra squalificati, indisponibili e giocatori in dubbio