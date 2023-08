La Spagna vince il suo primo campionato del mondo femminile battendo in finale l'Inghilterra per 1-0 . Decide un gol di Olga Carmona , attaccante del Real Madrid , al 29': le Furie Rosse sono la seconda Nazione, dopo la Germania, a vantare in bacheca un Mondiale maschile e uno femminile .

Il percorso

La posta in gioco era alta: prima dell'inizio della gara, infatti, nessuna delle due nazonali poteva vantare un titolo mondiale. Entrambe le formazioni si trovavano alla prima finale disputata da protagoniste, la Spagna dopo essersi qualificata al secondo posto del girone, nelle fasi ad eliminazione diretta ha battuto 5-1 la Svizzera, 2-1 l’Olanda, e sempre per 2-1 la Svezia, grande favorita, grazie ad un gol di Cardona che poi si ripeterà in finale. L'Inghilterra invece, dagli ottavi in poi, ha superato la Nigeria ai rigori (4-2) dopo lo 0-0 complessivo, la Colombia per 2-1 e l'Australia 3-1.