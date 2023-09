È arrivato il messaggio di solidarietà della Nazionale Spagnola di calcio verso la calciatrice Hermoso, coinvolta nel "Caso Rubiales": "Comportamento inaccettabile da parte di Rubiales, non è stato all'altezza del suo ruolo" si legge in un comunicato preparato dai calciatori e letto dal capitano Alvaro Morata

Il capitano della Selección Alvaro Morata, affiancato dai co-capitani Rodrigo, Azpiliculeta e Asensio, si è fatto portavoce di tutta la nazionale maschile leggendo un comunicato in cui i giocatori esprimono la loro solidarietà nei confronti della collega Jenni Hermoso per il " Caso Rubiales ". I calciatori condannano il comportamento di Luis Rubiales durante la finale del Mondiale di calcio femminile.

Le parole della Selección

Il comunicato letto da Alvaro Morata segue tre punti ben precisi. Per prima cosa, i calciatori della Nazionale Spagnola si congratulano con le giocatrici che hanno vinto il mondiale: "Un traguardo storico ricco di significato che segnerà una prima e un dopo nel calcio femminile spagnolo, ispirando tante donne con un trionfo di incalcolabile valore. Per questo motivo, vogliamo esprimere la nostra solidarietà alle giocatrici che hanno visto offuscato il loro successo". Successivamente, arriva la condanna al comportamento di Rubiales: "Vogliamo condannare quello che consideriamo un comportamento inaccettabile da parte del signor Rubiales, che non si è comportato all'altezza dell'istituzione che rappresenta". Concludono: "Ci poniamo con fermezza e chiarezza dalla parte dei valori che lo sport rappresenta. Il calcio spagnolo deve essere un motore di rispetto, ispirazione, inclusione e diversità e deve dare l'esempio con la sua condotta dentro e fuori dal campo".