Il presidente della Federcalcio spagnola si scusa pubblciamente dopo il bacio all'attaccante Jenni Hermoso durante la premiazione dei Mondiali femminili di calcio vinti dalle iberiche. "Ho sbagliato, è stato fatto senza malafede" ha spiegato Rubiales in un video-comunicato. La giocatrice: "Gesto spontaneo di affetto e riconoscenza". Il ministro dello sport spagnolo: "Inaccettabile"

La Spagna torna a vincere un Mondiale femminile dopo oltre 16 anni eppure, il giorno dopo, più dell'impresa della squadra di Jorge Vilda si parla del "bacio delle polemiche" del presidente della federcalcio iberica Luis Rubiales. Nel corso della premiazione dopo la finale vinta 1-0 contro l'Inghilterra, infatti, il n. 1 della RFEF ha baciato sulel labbra l'attaccante Jenni Hermoso. E' accaduto quando le giocatrici sono salite sul palco per ricevere le medaglie: Rubiales prima abbraccia calorosamente la numero 10 della Spagna, poi scatta il bacio a stampo. Il tutto davanti alla regina di Spagna Letizia e il presidente della Fifa Gianni Infantino. C'è anche un altro episodio avvenuto durante i festeggiamenti nello spogiatoio e ripreso nella diretta Instagram di un'altra giocatrice della Nazionale spagnola (Salma Paralluelo): Rubiales annuncia un viaggio premio a Ibiza per tutte le neo campionesse del mondo dove, dice, "si festeggeranno le nozze di Jenni (Hermoso, ndr) e Luis Rubiales". Una battuta, probabilmente, per cercare di sdrammatizzare sul bacio durante la premiazione.

Rubiales: "Ho sbagliato, ma senza malafede"

In un video postato sui social durante i festeggiamenti, Hermoso aveva spiegato di non aver gradito quel gesto: "Non mi è piaciuto", aveva ammesso la giocatrice che secondo i media spagnoli, non risulta avere legami sentimentali con Rubiales. La stessa giocatrice poi, in un'intervista post partita aveva parlato di "Un gesto reciproco del tutto spontaneo, per la gioia immensa che dà vincere un Mondiale. Io e il presidente abbiamo un ottimo rapporto, il suo comportamento con tutte noi è stato da dieci ed è stato un gesto naturale di affetto e riconoscenza". Sulla vicenda naturalmente è intervenuto lo stesso Rubiales che si è scusato attraverso una dichiarazione istituzionale: "Sicuramente ho sbagliato, devo ammetterlo. Ma è stato un errore senza malafede in un momento di massima gioia. Qui lo abbiamo visto naturale, ma fuori si è formato in un trambusto". leggi anche Spagna campione del mondo: 1-0 all'Inghilterra

Il ministro dello sport spagnolo: "Inaccettabile" Nonostante le parole dei protagonisti, la polemica in Spagna non sembra placarsi. Tra chi ha mosso critiche per quanto accaduto c'è anche il ministro a interim della Cultura e dello sport spagnolo Miquel Iceta, intervistato da Radio Nacional Espana: "Lo trovo inaccettabile. Viviamo in un mondo di uguaglianza, diritti e rispetto per le donne. Dobbiamo tutti essere particolarmente attenti nei nostri atteggiamenti e nelle nostre azioni. Credo che sia inaccettabile baciare una giocatrice sulle labbra per congratularsi". Durissima la posizione di Irene Montero, ministra ad interim delle Pari opportunità, espressa con un post sui social: "Non diamo per scontato che un bacio senza consenso sia qualcosa che può succedere. È una forma di violenza sessuale che noi donne subiamo quotidianamentee , finora in maniera invisibile e non va considerata normale".