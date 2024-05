La traversa ferma l'Italia: è 0-0 in Norvegia

Si chiude con un punto a testa la sfida dell'Ullevaal Stadion di Oslo tra Norvegia e Italia, valevole per la 3^ giornata delle qualificazioni verso Euro 2025. Un pareggio per 0-0 che lascia contente a metà le azzurre, cresciute alla distanza e sfortunate a un passo dal triplice fischio.

La cronaca della partita

Serve tempo alle ragazze di Soncin per carburare, con Cantore che prova a risolvere la situazione nel primo tempo con qualche guizzo personale e una grande chance dopo aver sorpreso la difesa alle spalle, ma neutralizzata dal portiere. È soprattutto la nazionale norvegese, però, che si rende pericolosa nella prima frazione di gioco: un paio di tentativi di Bjelde, poi l'opportunità per Harviken sugli sviluppi di un angolo. Prima dell'intervallo decisiva è Giuliani a impedire la rete, con Ildhusoy che si divora il vantaggio sulla ribattuta.



L'Italia, dopo qualche incertezza in costruzione e concentrazione, si risveglia su un'altra azione minacciosa di Cantore e mette pressione alle avversarie. Entrano anche Bonfantini e Dragoni e quest'ultima (classe 2006) si rende subito protagonista con un bel mancino, fuori di poco. Poi tocca alla giocatrice dell'Inter che, a tempo praticamente scaduto, ha l'ultima grande occasione del match in contropiede: rientra sul mancino, incrocia ma Harviken con l'aiuto della traversa nega la rete da tre punti. Per le azzurre prossimo appuntamento sempre con la Norvegia, il 4 giugno alle 18.15, ma questa volta a Ferrara.