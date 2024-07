Italia femminile qualificata a Euro 2025

L'Italia si qualifica per Euro 2025. La Nazionale femminile allenata da Andrea Soncin batte 4-0 la Finlandia nell'ultima partita del Gruppo A e si qualifica come prima davanti all'Olanda, fermata dal pari in Norvegia. Ora appuntamento in Svizzera dal 2 al 27 luglio del prossimo anno. Al Druso di Bolzano decidono le reti di Beccari e Giugliano nel primo tempo, oltre al gol di Cambiaghi e un'autorete nella ripresa.