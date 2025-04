Italia femminile ok in Nations: 3-0 alla Danimarca

Le azzurre di Soncin salgono a quota 6 punti nel girone 4 della Lega A. Gol di Caruso, Di Guglielmo e Girelli, tutti nel secondo tempo. Il 30 maggio la prossima sfida contro la Svezia a Parma per una storica qualificazione alla Final Four

3-0 dell'Italia alla Danimarca nella Nations League femminile. Le azzurre di Soncin interrompono i due ko di fila nel girone, tra cui quello proprio contro le danesi di febbraio, e tornano alla vittoria che mancava dalla prima giornata (l'1-0 al Galles firmato Bonansea). A Herning, dopo uno 0-0 nel primo tempo, sono le azzurre (in maglia verde da trasferta) ad imporsi con i gol segnati da Caruso al 14', da Di Guglielmo al 34' e Girelli al 41'. L'Italia sale a quota 6 punti nel girone, al secondo posto, a pari punti ma davanti per classifica avulsa rispetto alla Danimarca (che all'andata aveva vinto 3-1). E dietro soltanto di due punti alla capolista Svezia, prossima avversaria in calendario. Ricordiamo che solo le prime classificate dei quattro gironi della Lega A di Nations League si giocano le Final Four previste tra novembre e dicembre. Il prossimo 30 maggio, a Parma, il match contro le svedesi può valere una mattoncino fondamentale verso quella che sarebbe una storica qualificazione alla Final Four.