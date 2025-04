Francesco Totti è volato in Russia, a Mosca, per partecipare all'International RB Award, di cui sarà l'ospite speciale. Nell'occasione ha rilasciato anche un'intervista a Match TV: "Per anni non ho avuto una vita privata, ora vivo per il mio piacere". Tante domande, a partire dall'amico De Rossi: "Sarà un grande allenatore, gli è mancata solo l'esperienza ma non poteva dire di no alla Roma". Elogi anche per Capello: "C'è poco da dire, è un vincente"

Francesco Totti alla fine è andato in Russia, dove era invitato come ospite all'International RB Award. L'ex capitano e dirigente della Roma ha approfittato della trasferta per concedere anche un'intervista sulla televisione locale Match TV (aveva già conosciuto in passato il conduttore Georgy Cherdantsev): "Sono molto contento di essere tornato a trovarti. È per me un grande onore e un piacere tornare qui", ha detto Totti. La prima volta che si sono incontrati vestiva ancora la maglia giallorossa numero 10: "Negli ultimi anni nella mia vita è cambiato tutto. La mia partita d'addio nel 2017 è stata incredibile. Ero felice che l'intera giornata fosse dedicata a me, ma allo stesso tempo ero preoccupato per la fine di un intero ciclo di vita". Totti ha parlato anche della sua vita negli ultimi anni: "Dopo aver concluso la mia carriera, sono stato dirigente della Roma per due anni. Poi ho fatto altre cose, ma ora vivo per il mio piacere. Quando giocavo a calcio, la mia vita personale era praticamente inesistente. Ho sempre pensato che una volta terminata la mia carriera tutto sarebbe stato più tranquillo. Ma in realtà, per certi versi, la situazione è addirittura peggiorata".