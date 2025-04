Marotta: "Luis Henrique buon giocatore ma..."

A pochi minuti dall'andata dei quarti di Champions League fra Bayern Monaco e Inter è intervenuto in diretta a Sky Sport Beppe Marotta, il presidente nerazzurro, che ha risposto alla domanda su Luis Henrique, attaccante dell'Olimpique Marsiglia allenato da De Zerbi, seguito anche dallo stesso Bayern Monaco: "E' un buon giocatore come ce ne sono tanti altri sui nostri taccuini. Ausilio e Baccin sono molto attivi come i nostri osservatori e al momento giusto si muoveranno. Per ora però è ancora presto". Sulle strategie di mercato dell'Inter da studio Paolo Condò ha chiesto lumi sulle linee guida. Solo giovani di prospettiva o anche qualche grande giocatore libero da vincoli contrattuali come De Bruyne, Muller o lo stesso Salah per citare dei nomi. La risposta di Marotta lascia spazio alla fantasia dei tifosi interisti: "Per costruire una squadra vincente, devono esserci caratteristiche ben precise: giovani, esperti, uno zoccolo duro italiano che va salvaguardato e contenimento dei costi. Vogliamo ringiovanire la rosa e ridurre il monte ingaggi, ma anche sfruttare qualche opportunità di mercato a livello di giocatori esperti. Vogliamo principalmente puntare su nomi che possano essere investimenti per il futuro"

