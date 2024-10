Un altro Del Piero alla Juventus. O meglio, un’altra. Dorotea Del Piero, la figlia dell’ex capitano bianconero si unirà infatti all’Under 17 della Juventus Women. Classe 2009, cresciuta a Los Angeles e con il calcio statunitense, si legherà alla squadra allenata da Luca Scarcella che nella passata stagione è arrivata a giocarsi la finale scudetto di categoria. Una notizia che non può che far piacere ai tifosi bianconeri, che probabilmente torneranno a vedere la leggenda Del Piero nell’ambiente, anche se “soltanto” nei panni del papà-tifoso. Di padre in figlia, dunque, con Alex che di fatto ha “avviato” Dorotea (i primi calci al pallone li ha dati proprio nella società fondata dal papà, l'ADP10), mentre mamma Sonia è sempre stata pronta a postarne su Instagram le prodezze. Numeri che hanno convinto anche la Juventus, che negli anni ha valorizzato parecchio la sua squadra femminile, ottenendone anche grandi risultati e contribuendo alla crescita dell’intero movimento.