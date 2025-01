Coppa Italia, il ritorno quarti di finale su Sky

Tutte live e in esclusiva su Sky e NOW le sfide di ritorno dei quarti di finale. Oggi Sassuolo-Inter alle 18 (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW) e Fiorentina-Milan alle 20.45 (Sky Sport Calcio e NOW). Mercoledì 29 gennaio Roma-Napoli alle 18 (Sky Sport Calcio e NOW) e giovedì 30 gennaio Juventus-Lazio alle 18 (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW)

La Coppa Italia femminile Frecciarossa entra nelle sue fasi decisive, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Da martedì 28 gennaio, tutte live e in esclusiva su Sky e NOW le sfide di ritorno dei quarti di finale, che designeranno le quattro semifinaliste del torneo. Si parte martedì 28 gennaio, alle 18 con Sassuolo-Inter in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW, con la telecronaca di Andrea Marinozzi e il commento tecnico di Antonio Cincotta. Alle 20.45 in campo Fiorentina-Milan, con diretta su Sky Sport Calcio e NOW e la telecronaca di Gaia Brunelli e Rita Guarino. Si prosegue mercoledì 29 gennaio: alle 18 Roma-Napoli, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW e con la telecronaca di Gaia Brunelli e Rita Guarino. Ultima sfida giovedì 30 alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW con Juventus-Lazio, con il commento della coppia Davide Polizzi-Maurizio Ganz.