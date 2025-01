Juve in semifinale, sfiderà la Fiorentina

È la Juventus l'ultima squadra ad accedere alle semifinali della Coppa Italia femminile; non basta la vittoria della Lazio per 3-2 contro le bianconere, le quali si salvano al termine del 2° tempo con una doppietta di Kullberg che vale il passaggio alla fase successiva. In semifinale si sfideranno allora Roma-Sassuolo e Fiorentina-Juventus: l'appuntamento è per il 15 febbraio, live e in esclusiva su Sky e NOW. Ecco tutti gli highlights di questi quarti di finale

