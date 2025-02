Dove vedere Inter-Genoa

I numeri di Inter e Genoa

L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 11 sfide contro il Genoa in campionato (8V, 3N) registrando otto clean sheet, anche se tre delle quattro più recenti sono terminate con un pareggio. Infatti, dopo il 2-2 nel match d’andata alla prima giornata, le due formazioni potrebbero pareggiare entrambi gli scontri stagionali in Serie A per la prima volta dal 2012/13. L’Inter ha vinto tutte le ultime 10 partite casalinghe contro il Genoa in Serie A con uno score di 27-2. Più in generale, il Genoa ha ottenuto un solo successo nelle ultime 36 trasferte contro i nerazzurri in campionato (7N, 28P): 3-1 il 26 marzo 1994 con Franco Scoglio allenatore. L’Inter ha perso due delle ultime tre gare di campionato (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 54 partite di Serie A (39V, 13N, 2P). I nerazzurri non registrano almeno due sconfitte di fila in Serie A dal periodo tra marzo e aprile 2023 (tre in quel caso). L’Inter potrebbe vincere tre partite casalinghe di fila per la prima volta in questo campionato; l’ultima volta che ci è riuscita risale infatti al periodo tra ottobre 2023 e marzo 2024 (nove successi interni consecutivi in quel caso). Dall’arrivo di Patrick Vieira alla guida del Genoa (lo scorso 20 novembre), il Genoa è la squadra che ha registrato il maggior numero di clean sheet in Serie A: ben sette in 13 match; nel periodo, il Grifone sarebbe 9° in classifica con 20 punti (5V, 5N, 3P). Solo il Napoli (2,72) ha guadagnato più punti in media dell’Inter (2,69) contro squadre che attualmente sono nella seconda metà di classifica in Serie A: 11 vittorie e due pareggi per i nerazzurri in 13 sfide contro queste formazioni.