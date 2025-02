L'allenatore del Milan non riesce a capacitarsi della sconfitta di Torino: "Loro sono andati in vantaggio senza nemmeno tirare, paghiamo sempre errori non forzati. Inutile parlare di scelte di formazione, sostituzioni o strategie". Guai però ad abbassare la guardia: "In momenti come questi dobbiamo stare ancora più uniti. Ognuno si deve prendere le sue responsabilità, la stagione non è finita e io lavorerò giorno e notte per il quarto posto"

"Mi dispiace per i tifosi presenti, per queste ultime partite. Se vediamo gli ultimi 12/15 gol subiti sono errori non forzati dall’avversario, non frutto di scelte di formazione o di strategie sbagliate. Oggi il Torino era in vantaggio senza aver tirato in porta, dobbiamo essere più forti delle cose che ci stanno succedendo. Ogni situazione strana la paghiamo e per i giocatori non è facile". Sergio Conceicao commenta così la sconfitta contro il Torino. "Il migliore in campo è stato il loro portiere. Le statistiche parlano chiaro, ma gli episodi ci hanno penalizzato e a maggior ragione dobbiamo stare tutti uniti". Sulla sostituzione di Leao all'intervallo: "Rafa non era al meglio, la mia è stata una scelta tecnica, abbiamo tanti giocatori e tutti sono importanti. Quando si prendono gol così ridicoli con errori da circo ogni squadra soffre, non mi soffermerei sulle scelte o sui cambi, è frustrante per me, per i tifosi e per chiunque lavora nel club", commenta il portoghese.